Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили возможность снижения масштабов нелегальной миграции. Об этом сообщило агентство Reuters, передает

“Я предложил всеобъемлющее соглашение по проектам развития, которые создают рабочие места в Мексике и таким образом снижают масштабы миграции и улучшают безопасность”, — написал Обрадор в своем Twitter. Он добавил, что разговор длился около получаса и его тон был уважительным.

Дональд Трамп и Андрес Мануэль Лопес Обрадор также обсудили возможность заключения отдельного торгового соглашения. Американский руководитель сообщил об этом в понедельник во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Вашингтоне.

“У нас состоялся отличный разговор. Мы обсудили вопросы границ, торговлю, NAFTA, а также отдельное двустороннее торговое соглашение”, — заявил Трамп.

Он выразил уверенность в том, что отношения двух лидеров будут “очень хорошими”. “Я думаю, что он постарается, я думаю, что он поможет нам в вопросе границы”, — отметил американский руководитель. Он также подчеркнул, что встречал Лопеса Обрадора “несколько лет назад” и уже тогда предсказывал его победу на выборах.

Как сообщал в Мексике завершились всеобщие выборы.

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