В Украине, 27 июня, зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом, теперь в Херсонской области. Пациента удалось спасти. Об этом информирует официальный портал КМУ, передает

Отмечается, что противоботулиническая сыворотка больной была введена 30 июня. Предоставленная она была ГП "Укрвакцина МЗ Украины", и сейчас состояние пациента стабильное.

"На специализированном складе в Киеве имеющийся запас сывороток против ботулизма канадского производства, оперативно передан в качестве гуманитарной помощи Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)", - уточнили в правительстве.

Заметим, что в Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 года зарегистрировано уже 46 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 53 человека, а 4 из них - умерли.

Напомним, 28 мая, в клинической больнице Киева от агрессивной формы ботулизма скончалась женщина.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, распространение в Украине различных эпидемий, в частности кори, дифтерии, ботулизма и ротавирусов, продемонстрировало неспособность власти обеспечить безопасность собственных граждан.

"С одной стороны отсутствует государственная программа по вакцинации, с другой - отсутствует контроль за элементарным санитарным благополучием. В совокупности все это умножаем на долгий застой и безрезультатность реформ, как контролирующих органов, так и здравоохранения. На выходе получаем угрозу национальной безопасности, которая проявляется в воспитании нездорового молодого поколения с потрясенным и неустойчивым иммунитетом (речь идет о заболевании детей - ред.). Я может и глобализирую вопрос, но так оно и есть. И замалчивать масштабы катастрофы - не менее преступно", - подчеркнул он.

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