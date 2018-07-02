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Бельгийцы стали больше инвестировать в Украины,-посол
02.07.2018 23:06
Бельгийцы стали больше инвестировать в Украины,-посол
По словам посла, в Украине заходят и новые инвесторы
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Украине Люк Якобс рассказал, что бельгийские инвесторы увеличивают долю своих инвестиций в Украину.
Бельгийцы стали больше инвестировать в Украины,-посол Люк Якобс. Фото: ukrinform.ua
Утверждаю, что бельгийские инвесторы увеличивают долю своих инвестиций, а также заходят новые инвесторы ", - сообщил он в интервью" Укринформа ".
 
Посол также добавил, что тяжелый период с политикой безопасности ситуацией и пониженной экономической активности в Украине не способствовал развитию бельгийских компаний, но сейчас восстанавливается экономика, и можно наблюдать за определенной стабильностью в стране.
 
"Тяжелый период с политикой безопасности ситуацией и пониженной экономической активностью не способствовали развитию наших компаний. Однако сейчас, когда экономика восстанавливается, когда мы наблюдаем определенную стабильность, происходит восстановление экономической активности, которая помогает нашим компаниям удержаться на плаву, в частности на уровне инвестиций и в сфере коммерции . Это обнадеживает ", - добавил посол.
 
Напомним, что иностранные инвесторы активно интересуются предприятиями, Фонд госимущества выставил на приватизацию этого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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