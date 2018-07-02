По словам посла, в Украине заходят и новые инвесторы

Утверждаю, что бельгийские инвесторы увеличивают долю своих инвестиций, а также заходят новые инвесторы ", - сообщил он в интервью" Укринформа ".

Посол также добавил, что тяжелый период с политикой безопасности ситуацией и пониженной экономической активности в Украине не способствовал развитию бельгийских компаний, но сейчас восстанавливается экономика, и можно наблюдать за определенной стабильностью в стране.

"Тяжелый период с политикой безопасности ситуацией и пониженной экономической активностью не способствовали развитию наших компаний. Однако сейчас, когда экономика восстанавливается, когда мы наблюдаем определенную стабильность, происходит восстановление экономической активности, которая помогает нашим компаниям удержаться на плаву, в частности на уровне инвестиций и в сфере коммерции . Это обнадеживает ", - добавил посол.

Напомним, что иностранные инвесторы активно интересуются предприятиями, Фонд госимущества выставил на приватизацию этого года.