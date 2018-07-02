Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина положительно скажется на работе Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг в понедельник на пресс-конференции по случаю начала председательства его страны в Совбезе, передает

“Да, — сказал он, отвечая на вопрос о том, сыграет ли позитивную роль для Совбеза предстоящий саммит. — Я думаю, что с точки зрения СБ было проблемой, что между Россией и США не было прямого диалога на высшем уровне, это осложняло работу над некоторыми серьезными вопросами”.

Как сообщал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина к поиску компромиссов со своим американским коллегой “по всем вопросам”, кроме статуса Крыма.

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