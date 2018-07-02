В Сети появились первые результаты тестирования еще непредставленного 2018 года на платформе Geekbench. Судя по результатам, гаджет обойдет по мощности нынешний флагман. Об этом пишет со ссылкой на .

Сообщается, что смартфон будет оснащен шестиядерным ARM-процессором и будет работать под управлением операционной системы iOS 12.

Согласно данным, гаджет набрал в одноядерном тесте 4673 балла, а в тестировании всех ядер - 10912 баллов. Предшественник продемонстрировал показатели в 4061 и 9959 соответственно.

Ожидается, что представит осенью сразу три модели . Что касается данных результатов, то они скорее только относятся к флагману линейки.

Ранее сообщалось, что на видео 2018 года с экранами 6,1 и 6,5 дюйма.

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