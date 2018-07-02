Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста похитителям сына ливийского дипломата без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 двум злоумышленникам, которые посередине дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, преступление произошло 25 июня около 12:00 дня на улице Тургеневской. Действуя согласно разработанному плану, злоумышленники напали на потерпевшего (26-летнего сына ливийского дипломата), силой посадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении. В дальнейшем, в течение дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение.

Не получив выкуп, нападавшие освободили заложника. В дальнейшем благодаря оперативному реагированию столичных правоохранителей похитителей задержали.

Ими оказались двое граждан Египта, 1980 и 1996 г.р. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За совершенное иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

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