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В Киеве женщины с шиком прокатятся на велосипедах
02.07.2018 23:17
В Киеве женщины с шиком прокатятся на велосипедах По теме:

В столице женщины массово пересядут на велосипеды в рамках велопарада KyivCycleChic,передает со ссылкой на .

Они будут ехать по городу в повседневной одежде, чтобы доказать - поездки на велосипеде возможны при любом случае и в любом виде, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Участницы стартуют 14 июля в 16:00 возле Национальной оперы (улица Владимирская, 50), а финишируют около пяти на Пейзажной аллее. Там велопарад завершается пикником. На старте и финише будут играть джазовые музыканты.

Марафон состоит из двух дистанций - на 5 и на 10 километров.

В Украине стало обязательным создание велосипедных полос при реконструкции старых дорог и строительстве новых. Таким образом будут повышать уровень безопасности на дорогах и популяризировать велотранспорт.







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