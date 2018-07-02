Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пока не будет предпринимать никаких шагов в отношении Всемирной торговой организации (ВТО), деятельностью которой он недоволен. Об этом сообщает со ссылкой на журналистов, которые работают в пресс-пуле Белого дома.

“Мы пока ничего не планируем (в отношении ВТО), но если они не будут к нам относиться должным образом, мы что- нибудь предпримем”, — отметил он, открывая встречу в Белом доме с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. “ВТО на протяжении многих лет очень несправедливо относилась к США, — добавил президент. — И я надеюсь, что они изменят отношение к нам”. Его высказывания приводит пресс-пул Белого дома.

Трамп часто подвергал ВТО критике. Так, в апреле он написал в своем Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал “бедствием” Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и ВТО.

Как сообщал Трамп обсудил с избранным президентом Мексики борьбу с нелегальной миграцией.

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