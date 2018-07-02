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С сентября в Национальной службе здоровья Украины запустят горячую линию для жалоб на некачественные медицинские услуги
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02.07.2018 23:38
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Если медицинское учреждение будет некачественно предоставлять
услуги или откажет пациенту, Национальная служба здоровья Украины
может разорвать с ним договор, заявил глава службы Олег Петренко.
Петренко: Мы работаем над вопросом обратной связи, который был
был основой оценки качества услуги Фото: Oleg Petrenko / Facebook
"Мы работаем над вопросом обратной связи, который был был основой
оценки [качества услуги]. Эта обратная связь будет реализовываться
постепенно. Первая часть – с сентября в виде горячей линии
НСЗУ, где каждый потребитель услуг сможет оставить информацию, что
его обслужили ненадлежащим образом, или он не получил услугу, или у
него требовали деньги. Сейчас разрабатывается специальный механизм,
и НСЗУ будет это проверять", – сказал Петренко.Если
медицинское учреждение будет некачественно предоставлять услуги или
откажет пациенту, НСЗУ может разорвать с ним договор, заявил глава
службы.Петренко отметил, что если на одно учреждение будет
поступать много жалоб, служба сможет инициировать проверки как
документации, так и работу медико-экспертной комиссии Минздрава в
случае, если нарушения касаются медицинской помощи.Глава НСЗУ
сказал, что на сайте службы будут публиковать историю обращений
граждан и реакцию на них.Нацслужбу здоровья Кабинет
Министров создал в декабре 2017 года. Служба должна
анализировать потребности украинцев в лекарствах, заказывать
медицинские услуги и препараты, вносить предложения относительно
тарифов, составлять, менять и расторгать договоры о медобслуживании
населения, обеспечивать функционирование электронной системы
здравоохранения. Петренко возглавил службу 28 марта.
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