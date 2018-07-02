Если медицинское учреждение будет некачественно предоставлять услуги или откажет пациенту, Национальная служба здоровья Украины может разорвать с ним договор, заявил глава службы Олег Петренко. Петренко: Мы работаем над вопросом обратной связи, который был был основой оценки качества услуги Фото: Oleg Petrenko / Facebook "Мы работаем над вопросом обратной связи, который был был основой оценки [качества услуги]. Эта обратная связь будет реализовываться постепенно. Первая часть – с сентября в виде горячей линии НСЗУ, где каждый потребитель услуг сможет оставить информацию, что его обслужили ненадлежащим образом, или он не получил услугу, или у него требовали деньги. Сейчас разрабатывается специальный механизм, и НСЗУ будет это проверять", – сказал Петренко.Если медицинское учреждение будет некачественно предоставлять услуги или откажет пациенту, НСЗУ может разорвать с ним договор, заявил глава службы.Петренко отметил, что если на одно учреждение будет поступать много жалоб, служба сможет инициировать проверки как документации, так и работу медико-экспертной комиссии Минздрава в случае, если нарушения касаются медицинской помощи.Глава НСЗУ сказал, что на сайте службы будут публиковать историю обращений граждан и реакцию на них.Нацслужбу здоровья Кабинет Министров создал в декабре 2017 года. Служба должна анализировать потребности украинцев в лекарствах, заказывать медицинские услуги и препараты, вносить предложения относительно тарифов, составлять, менять и расторгать договоры о медобслуживании населения, обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения. Петренко возглавил службу 28 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки услуги или будет петренко был Теги: общество