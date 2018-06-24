Состояние пострадавшего в результате стрельбы в кафе Киева стабильный, мужчине сделали операцию. Об этом сообщил ответственный правитель Киевской больницы скорой помощи Руслан Крыловский в эфире 5 канала, передает .

"Пострадавший в стабильном состоянии. Проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", – проинформировал Крыловский.

Напомним, в Киеве хозяин кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира