Сборная Бельгии сумела отыграться и вырвать победу в Японии в рамках встречи 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает со ссылкой на сайт ФИФА.

Азиатский коллектив сделал хороший задел в начале второго тайма. В течение пяти минут в воротах Куртуа отличился Харагучи (ударом в дальний нижний угол) и Инуи, которому удался точный выстрел из-за пределов штрафной — 2:0.

Европейцы не сдались и на 69 минуте защитник Вертонген отличился эффектным голом головой, перебросив мяч с острого угла за шиворот вратарю. Через пять минут навес Азара закончился выигрышем второго этажа и точным ударом головой Феллайни. Путевку бельгийцам в четвертьфинал принес быстрый выход из обороны в нападение, который завершил Шадли — 3:2.

Отметим, что в следующей стадии на Бельгию ожидает матч с Бразилией.

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