В Киеве на стадионе "Олимпийский" вечером 2 июля провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии и голодает с середины мая. Видео с места событий опубликовало агентство "Укринформ". Во флешмобе участвовали жители столицы, футбольные болельщики, активисты и ряд чиновников. В финале мероприятия на трибунах развернули баннер "Олег Сенцов, Украина с тобой!" и зажгли пиротехнику. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Участники акции проявили солидарность с крымским политзаключенным Фото: Oleh Komuniar / Facebook Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 30 июня Динзе рассказал, что Сенцов "старается отдельно не ходить и не вставать с постели в медсанчасти, потому что для него это довольно энергозатратно". Адвокат заверил, что украинца не кормят принудительно. видео Видео: Ukrinform TV / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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