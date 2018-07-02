"Украина с тобой!" На "Олимпийском" прошла акция в поддержку Сенцова. Видео
02.07.2018 23:45
В Киеве на стадионе "Олимпийский" вечером 2 июля провели акцию в
поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в
российской колонии и голодает с середины мая. Видео с места событий
опубликовало агентство "Укринформ". Во флешмобе участвовали жители
столицы, футбольные болельщики, активисты и ряд чиновников. В
финале мероприятия на трибунах развернули баннер "Олег Сенцов,
Украина с тобой!" и зажгли пиротехнику. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Участники акции проявили
солидарность с крымским политзаключенным Фото: Oleh Komuniar /
Facebook Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий
Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать
голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского
омбудсмена Людмилу Денисову. 30 июня Динзе рассказал, что
Сенцов "старается отдельно не ходить и не вставать с постели в
медсанчасти, потому что для него это довольно энергозатратно".
Адвокат заверил, что украинца не кормят
принудительно. видео Видео:
Ukrinform TV / YouTube