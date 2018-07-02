Сегодня в результате вооруженного нападения на администрацию одного из рынков в Шевченковском районе Киева женщина получила огнестрельное ранение ноги. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает

"Двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о разбойном нападении поступила в дежурную часть столичной полиции около 13:00. По вызову выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Шевченковского и Главного управлений киевской полиции.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции. На месте работают следственно-оперативные группы и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в Шевченковском районе столицы, на проспекте Победы, прохожие помогли поймать преступников, которые пытались ограбить киевлянина.

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