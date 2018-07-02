Двум злоумышленникам, которые посреди дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 избрали меру пресечения в виде содержания под стражей,передает со ссылкой на .

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд, передает пресс-служба прокуратуры .

Событие произошло 25 июня около 12:00 на улице Тургеневской. Злоумышленники напали на 26-летнего сына ливийского дипломата, силой усадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении. В течение дня похитители удерживали мужчину с целью выкупа.

Не получив выкуп, нападавшие освободили заложника. Благодаря оперативному реагированию столичных правоохранителей похитителей задержали.

Ими оказались граждане Египта, 1980 и 1996 годов рождения. Им избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

В полицию сообщение о похищении мужчины на улице Тургеневской поступило от свидетелей. В столице ввели план "перехват". В тот же день в Дарницком районе полицейские нашли пострадавшего, у которого были телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

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