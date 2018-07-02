|Дженніфер Лопес весело проводить час з дітьми бойфренда (ФОТО)
|02.07.2018 23:51
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Для неформального виходу в світ Джей Ло вибрала чорні широкі штани і білий топ. Зірка віддала перевагу аксесуарам Chanel - поясу і класичній сумці. Співачка зібрала волосся в гладкий хвіст.
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