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Дженніфер Лопес весело проводить час з дітьми бойфренда (ФОТО)
02.07.2018 23:51
Нам стало відомо, що акторка та співачка Дженніфер Лопес на днях весело провела час з 10-річною дочкою Еммою, а також з дочками свого бойфренда Алекса Родрігеса - 10-річною Еллою та 13-річною Наташею. 48-річна зіркова мама влаштувала дівчаткам шопінг.

Для неформального виходу в світ Джей Ло вибрала чорні широкі штани і білий топ. Зірка віддала перевагу аксесуарам Chanel - поясу і класичній сумці. Співачка зібрала волосся в гладкий хвіст.

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