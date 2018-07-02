Глава Госдепа США Майк Помпео в Пхеньяне продолжит консультации по поводу договоренностей, которых достигли на встрече 12 июня глава Белого дома Дональд Трамп и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Помпео посещал Пхеньян в марте и мае Фото: EPA Помпео продолжит консультации с властями КНДР по поводу договоренностей, которых достигли на недавней встрече президент США Дональд Трамп и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, говорится в коммюнике.После переговоров в Пхеньяне госсекретарь 7–8 июля посетит Токио, где обсудит с японскими и южнокорейскими лидерами процесс денуклеаризации КНДР и другие региональные вопросы.Помпео уже прилетал в Северную Корею в марте и мае.12 июня в Сингапуре прошла встреча Трампа и Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.13 июня глава Белого дома заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. 21 июня министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что Пхеньян еще не начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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