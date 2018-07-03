В понедельник, 2 июля, в Киеве на НСК “Олимпийский” состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает со ссылкой на координаторов акции.

По предварительным данным, акцию посетили около тысячи человек.

Ее участники развернули на трибунах баннер “Олег Сенцов, Украина с тобой” и зажгли на его фоне пиротехнические средства. Они выкрикивали лозунги вроде “Свободу Олегу Сенцову”.

“Первая цель — это поддержать Олега Сенцова в его неравной борьбе с кремлевским судилищем. Вторая цель акции — привлечь внимание украинской и международной общественности к проблеме с Сенцовым. Для этого мы также снимем видео, которым будет заниматься „BABYLON’13“, чтобы показать всему миру, что украинцы ждут Олега Сенцова. Акция проходит на стадионе. Это где-то символично, потому что в России проходит чемпионат мира по футболу”, — рассказал об акции вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр в комментарии для “Радио Свобода”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира