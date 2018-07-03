Три убийства за месяц: правоохранители разыскивают опасного
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На Тернопольщине правоохранители разыскивают 41-летнего
Михаила Феськива. Его подозревают в трех убийствах,
произошедших в течение июня.
Подозреваемый уже имел судимость за убийство мужчины, 15 лет был
за решеткой. Вышел из тюрьмы в ноябре прошлого года. Об этом
сообщили в отделе коммуникации полиции области.
"С января по апрель тернополянин находился на заработках, а когда
вернулся, начал вести бродячий образ жизни и злоупотреблять
спиртными напитками. 13 июня в заброшенном здании местная
жительница обнаружила тело, завернутое в полиэтиленовые пакеты и
покрывало. За несколько дней неподалеку от того самого места в
мусоре оперативники нашли труп еще одного человека", - рассказывают
правоохранители.
Было установлено, что подозреваемый вместе со знакомым Андреем
Рудковским, который также находился в розыске, а также
тернополянкой и еще одним товарищем распивали спиртные напитки.
Между тремя мужчинами возник спор, который перерос в драку.
Нанесение телесных повреждений стали летальными для одного из трио.
Рудковский и Феськив тело закопали в мусоре на улице
Чубинского,передает со ссылкой на .
"После убийства пошли дальше выпивать на улицу Тарнавского. По
предварительной информации, в квартире находилось шесть человек. И
снова между подозреваемыми и соседом возник конфликт. Последнего
избили, а тело, завернув простыней и покрывалом, упаковали в
полиэтиленовый пакет, связали с обеих сторон шнурками и вывезли в
заброшенную здание на Чубинского", - добавляют
правоохранители.
Рудьковского и Феськива объявили в розыск. Впоследствии в зарослях
близко села Белая обнаружила еще одно тело со следами
насильственной смерти. Неизвестным оказался Андрей Рудковский,
подозреваемый в двух убийствах.
Место нахождения Феськива устанавливают правоохранители. Ему грозит
пожизненный срок. Любую информацию о преступнике можно сообщать по
телефонам: (067) 471-66-23, (067) 351-38-37, 27-11-70 или на линию
"102".
В Берегово на Закарпатье правоохранители устанавливают лиц,
причастных к убийству 30-летней женщины. На этом этапе работники
полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой
или иной дискриминации.
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