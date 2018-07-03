На Тернопольщине правоохранители разыскивают 41-летнего Михаила Феськива. Его подозревают в трех убийствах, произошедших в течение июня.

Подозреваемый уже имел судимость за убийство мужчины, 15 лет был за решеткой. Вышел из тюрьмы в ноябре прошлого года. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.



"С января по апрель тернополянин находился на заработках, а когда вернулся, начал вести бродячий образ жизни и злоупотреблять спиртными напитками. 13 июня в заброшенном здании местная жительница обнаружила тело, завернутое в полиэтиленовые пакеты и покрывало. За несколько дней неподалеку от того самого места в мусоре оперативники нашли труп еще одного человека", - рассказывают правоохранители.



Было установлено, что подозреваемый вместе со знакомым Андреем Рудковским, который также находился в розыске, а также тернополянкой и еще одним товарищем распивали спиртные напитки. Между тремя мужчинами возник спор, который перерос в драку. Нанесение телесных повреждений стали летальными для одного из трио. Рудковский и Феськив тело закопали в мусоре на улице Чубинского,передает со ссылкой на .



"После убийства пошли дальше выпивать на улицу Тарнавского. По предварительной информации, в квартире находилось шесть человек. И снова между подозреваемыми и соседом возник конфликт. Последнего избили, а тело, завернув простыней и покрывалом, упаковали в полиэтиленовый пакет, связали с обеих сторон шнурками и вывезли в заброшенную здание на Чубинского", - добавляют правоохранители.

Рудьковского и Феськива объявили в розыск. Впоследствии в зарослях близко села Белая обнаружила еще одно тело со следами насильственной смерти. Неизвестным оказался Андрей Рудковский, подозреваемый в двух убийствах.



Место нахождения Феськива устанавливают правоохранители. Ему грозит пожизненный срок. Любую информацию о преступнике можно сообщать по телефонам: (067) 471-66-23, (067) 351-38-37, 27-11-70 или на линию "102".

В Берегово на Закарпатье правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству 30-летней женщины. На этом этапе работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации.

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