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Парубий: Предполагаю, что, скорее всего, Избирательный кодекс Рада будет рассматривать осенью
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03.07.2018 00:09
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Рабочая группа при профильном комитете украинского парламента
прошла более половины из 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного
кодекса, отметил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Парубий об
избирательном кодексе: Наверное, было бы опасно, чтобы
мы вошли в рассмотрение законопроекта и не успели просто его
рассмотреть и принять решение Фото: rada.gov.ua Он отметил, что
рабочая группа при профильном комитете прошла более половины из 4,5
тыс. поправок к документу."4,5 тыс. поправок – это больше
одной недели... Наверное, было бы опасно, чтобы мы вошли в
рассмотрение законопроекта и не успели просто его рассмотреть и
принять решение. Поэтому я предполагаю, что, скорее только,
Избирательный кодекс будет рассматриваться осенью", – сказал
председатель Верховной Рады.Он уверен, что проект Избирательного
кодекса должен быть принят до выборов в 2019 году."Когда мы
говорим, что парламентские выборы должны быть в последнее
воскресенье октября [2019 года], я предполагаю, чтобы мы вошли в
рассмотрение Избирательного кодекса еще в сентябре. Если комитет не
даст скорее своего решения", - добавил он.Парубий уверен, что если
законопроект начнут рассматривать в сентябре 2018 года, его могут
принять в начале октября.7 ноября 2017 года Верховная
Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса
Украины, который внесли Парубий, нардепы от Блока Петра Порошенко
Александр Черненко и от "Народного фронта" Леонид Емец.
Законопроект поддержали 226 нардепов. Парламентские выборы
предлагается проводить по системе региональных открытых списков, а
барьер установить на уровне 4%.На выборах в сельские, поселковые,
районные, районные в городах и городские советы маленьких городов
(до 90 тыс. избирателей) предлагается многомандатная мажоритарная
система, когда в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а
от двух до четырех кандидатов в зависимости от количества
избирателей.На выборах в областные советы и горсоветы больших
городов (от 90 тыс. избирателей) также предлагается система
открытых списков.
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