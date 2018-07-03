Рабочая группа при профильном комитете украинского парламента прошла более половины из 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, отметил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Парубий об избирательном кодексе: Наверное, было бы опасно, чтобы мы вошли в рассмотрение законопроекта и не успели просто его рассмотреть и принять решение Фото: rada.gov.ua Он отметил, что рабочая группа при профильном комитете прошла более половины из 4,5 тыс. поправок к документу."4,5 тыс. поправок – это больше одной недели... Наверное, было бы опасно, чтобы мы вошли в рассмотрение законопроекта и не успели просто его рассмотреть и принять решение. Поэтому я предполагаю, что, скорее только, Избирательный кодекс будет рассматриваться осенью", – сказал председатель Верховной Рады.Он уверен, что проект Избирательного кодекса должен быть принят до выборов в 2019 году."Когда мы говорим, что парламентские выборы должны быть в последнее воскресенье октября [2019 года], я предполагаю, чтобы мы вошли в рассмотрение Избирательного кодекса еще в сентябре. Если комитет не даст скорее своего решения", - добавил он.Парубий уверен, что если законопроект начнут рассматривать в сентябре 2018 года, его могут принять в начале октября.7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса Украины, который внесли Парубий, нардепы от Блока Петра Порошенко Александр Черненко и от "Народного фронта" Леонид Емец. Законопроект поддержали 226 нардепов. Парламентские выборы предлагается проводить по системе региональных открытых списков, а барьер установить на уровне 4%.На выборах в сельские, поселковые, районные, районные в городах и городские советы маленьких городов (до 90 тыс. избирателей) предлагается многомандатная мажоритарная система, когда в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а от двух до четырех кандидатов в зависимости от количества избирателей.На выборах в областные советы и горсоветы больших городов (от 90 тыс. избирателей) также предлагается система открытых списков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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