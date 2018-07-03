Представители германских Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые сейчас проводят кризисную встречу в Берлине, близки к достижению компромисса по вопросам миграции. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает

Глава МВД Хорст Зеехофер, если компромисс будет достигнут, склоняется к тому, чтобы остаться в правительстве, пишет газета. Ранее политик грозил отставкой, если канцлер Ангела Меркель не пойдет на его условия по противодействию нелегальной миграции.

Зеехофер, который возглавляет ХСС, намеревался прямо на границах ФРГ блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер выступала против этого, утверждая, что не будет действовать в обход ЕС. Теперь же партии, как отмечает газета, договорились организовать на границах специальные транзитные центры, где в ускоренном порядке будут рассматриваться перспективы иностранцев остаться в Германии. Если таких перспектив не будет, то, вероятнее только, беженцев будут высылать в страны Евросоюза, где они были зарегистрированы изначально.

Как сообщал правление Христианско-демократического союза (ХДС) в воскресенье вечером поддержало миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, нацеленную на поиск общеевропейского решения проблемы мигрантов.

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