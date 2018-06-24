Известно, что свой дом в новом Орлеане во французском квартале бывшие супруги продали почти за пять миллионов долларов.

Агент по недвижимости, который работал со звездами, отметил, что дом продался за «ооочень хорошую цену» и сделка выгодна для обоих сторон — все остались удовлетворены результатом.

Дом, который был выставлен на продажу, голливудская пара купила в 2007 году. Дом большой и обширный, в особняке имеется пять спален и три ванных комнаты.

Кроме того, есть факты о том, что сейчас Питт и Джоли продают свою недвижимость во Франции, которая принадлежит им с 2012 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у полиции есть вопросы к Джоли по поводу воспитания детей. Также, есть сведения о том, что у Джоли есть тайный возлюбленный.

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