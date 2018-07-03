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На кинофестивале в Карловых Варах призвали освободить Сенцова
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03.07.2018 00:25
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Украинский режиссер Роман Бондарчук на кинофестивале в Карловых
Варах сказал, что хочет привлечь внимание к политзаключенному Олегу
Сенцову, который голодает в российской тюрьме. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Сенцов держит голодовку с 14 мая
Фото: ru.krymr.com "Я хочу привлечь внимание к Олегу, моему
коллеге, который уже 49-й день голодает в российской тюрьме. Мы
должны помнить о нем и еще о 60 политзаключенных", – сказал
Бондарчук.В Муниципальном театре, где прошла премьера, разместили
плакат с надписью "Free Sentsov", отметило издание.Сенцов был
приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа
2015 года. Российский суд признал его виновным в создании
в Крыму террористического сообщества и руководстве им,
покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном
хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух
террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов
своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил
бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской
области. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что у Сенцова проблемы с
сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов,
но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не
допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26
июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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