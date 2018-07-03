Украинский режиссер Роман Бондарчук на кинофестивале в Карловых Варах сказал, что хочет привлечь внимание к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает в российской тюрьме. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сенцов держит голодовку с 14 мая Фото: ru.krymr.com "Я хочу привлечь внимание к Олегу, моему коллеге, который уже 49-й день голодает в российской тюрьме. Мы должны помнить о нем и еще о 60 политзаключенных", – сказал Бондарчук.В Муниципальном театре, где прошла премьера, разместили плакат с надписью "Free Sentsov", отметило издание.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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