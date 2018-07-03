Немецкие правящие партии — “Христианско-демократический союз” (ХДС) и “Христианско-социальный союз” (ХСС) — договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, передает

По ее словам, в ФРГ будут созданы “транзитные центры, из которых по согласованию с другими странами будут высылать беженцев туда, где они уже были зарегистрированы, или туда, откуда они прибыли”. По словам Меркель, партиям удалось “сохранить дух партнерства в ЕС и одновременно с этим сделать решающий шаг для борьбы” с миграцией внутри ЕС. “Думаю, сегодня мы достигли хорошего компромисса после сложных дней”, — добавила глава кабмина.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер добавила, что такие депортации будут осуществляться не “в ущерб третьим странам”, а лишь на основе договоренностей.

Как сообщал немецкая пресса писала, что местные партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции.

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