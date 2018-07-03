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В Чернобыльской зоне планируют установить digital-скульптуру Artefact
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03.07.2018 00:41
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Всемирно известные музыканты напишут музыку к digital-скульптуру
Artefact с использованием звуков Чернобыля, отметили в Госагентстве
Украины по управлению зоной отчуждения. В Чернобыльской зоне
планируют установить скульптуру Фото: EPA "Впервые в зоне
отчуждения будет установлено масштабную digital-скульптуру
Artefact, а всемирно известные музыканты создадут музыкальное
сопровождение к ней с использованием звуков Чернобыля. Проект
посвящен современной проблеме информационной эпохи, которая
всколыхнула весь мир – манипулированию информацией, фейковым
новостям и постправде", – говорится в сообщении.Скульптуру
планируют презентовать в октябре."К этому времени зону посетят
артисты и пройдет ряд встреч с активной молодежью на тему защиты от
фейковой информации, фактчекинга, развития критического мышления и
медиаграмотности. Все события арт-проекта станут частью
документального кино", – отметили в пресс-службе.Авария на
Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала
одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По
международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария
на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному,
седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только
катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
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