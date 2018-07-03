Всемирно известные музыканты напишут музыку к digital-скульптуру Artefact с использованием звуков Чернобыля, отметили в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения. В Чернобыльской зоне планируют установить скульптуру Фото: EPA "Впервые в зоне отчуждения будет установлено масштабную digital-скульптуру Artefact, а всемирно известные музыканты создадут музыкальное сопровождение к ней с использованием звуков Чернобыля. Проект посвящен современной проблеме информационной эпохи, которая всколыхнула весь мир – манипулированию информацией, фейковым новостям и постправде", – говорится в сообщении.Скульптуру планируют презентовать в октябре."К этому времени зону посетят артисты и пройдет ряд встреч с активной молодежью на тему защиты от фейковой информации, фактчекинга, развития критического мышления и медиаграмотности. Все события арт-проекта станут частью документального кино", – отметили в пресс-службе.Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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