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Віталій Козловський культурно послав екс-кохану
03.07.2018 00:44
Підписники Віталія Козловського знають, що зараз виконавець перебуває в активному пошуку, багато працює і пише вірші. Змінити своє життя і погляд на нього змусила зірку екс-кохана, Раміна Есхакзай. Нагадаємо, пара розійшлася рік назад майже перед самим весіллям. Тоді дівчина вирішила розірвати стосунки з Козловським, мовляв, вона ще не готова до подружнього життя. А тепер, після великої розлуки, колишні закохані поспілкувались в мережі.

Дівчина є ведучою програми "Ходять чутки", власне, тому вони з Віталієм і спілкувалися - Раміна брала у нього інтерв'ю.

Співак відверто розповів екс-дівчині про момент їх розлучення:

"Я тоді впав на саме дно свого буття. Я тоді випивав, я тоді багато гуляв. Скотився по соціальних сходах, ось що було після розставання з тобою. Зараз я можу спокійно про це говорити, тому що я це пережив. Тоді було дуже погано. Нічні клуби, знайомства. Я робив те, що ніколи не робив і не дозволяв собі робити", - каже він.

А осб в Інстаграмі співак дозволив собі сказати більше:

"Все почалося у нас зі зйомок кліпу ОтпускаюНа... Власне, з часом так і сталося, ми один одного ВІДПУСТИЛИ НА ВСІ ЧОТИРИ СТОРОНИ...", - написав він під фото, а тоді додав рядки вірша:

Ты пишешь мне: «Скучаю»,
я в этом сомневаюсь.
Не злюсь и не страдаю,
а просто закрываюсь.
Ловлю себя на мысли, как все закономерно.
Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно.
Есть новые этапы в любых из отношений,
И лишь дегенераты не видят изменений.
Играться в расставания или копить обиды,
Какие-то сценарии изображать для вида.
Так глупо и бессмысленно,
я в это не играю,
Но с болью вижу истину
и просто отвыкаю...

Допис, поширений ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) 30 Чер 2018 р. о 7:16 PDT



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