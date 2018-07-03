Підписники Віталія Козловського знають, що зараз виконавець перебуває в активному пошуку, багато працює і пише вірші. Змінити своє життя і погляд на нього змусила зірку екс-кохана, Раміна Есхакзай. Нагадаємо, пара розійшлася рік назад майже перед самим весіллям. Тоді дівчина вирішила розірвати стосунки з Козловським, мовляв, вона ще не готова до подружнього життя. А тепер, після великої розлуки, колишні закохані поспілкувались в мережі.



Дівчина є ведучою програми "Ходять чутки", власне, тому вони з Віталієм і спілкувалися - Раміна брала у нього інтерв'ю.



Співак відверто розповів екс-дівчині про момент їх розлучення:



"Я тоді впав на саме дно свого буття. Я тоді випивав, я тоді багато гуляв. Скотився по соціальних сходах, ось що було після розставання з тобою. Зараз я можу спокійно про це говорити, тому що я це пережив. Тоді було дуже погано. Нічні клуби, знайомства. Я робив те, що ніколи не робив і не дозволяв собі робити", - каже він.



А осб в Інстаграмі співак дозволив собі сказати більше:



"Все почалося у нас зі зйомок кліпу ОтпускаюНа... Власне, з часом так і сталося, ми один одного ВІДПУСТИЛИ НА ВСІ ЧОТИРИ СТОРОНИ...", - написав він під фото, а тоді додав рядки вірша:



Ты пишешь мне: «Скучаю»,

я в этом сомневаюсь.

Не злюсь и не страдаю,

а просто закрываюсь.

Ловлю себя на мысли, как все закономерно.

Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно.

Есть новые этапы в любых из отношений,

И лишь дегенераты не видят изменений.

Играться в расставания или копить обиды,

Какие-то сценарии изображать для вида.

Так глупо и бессмысленно,

я в это не играю,

Но с болью вижу истину

и просто отвыкаю...



Допис, поширений ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) 30 Чер 2018 р. о 7:16 PDT



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