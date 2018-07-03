|Віталій Козловський культурно послав екс-кохану
|03.07.2018 00:44
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Дівчина є ведучою програми "Ходять чутки", власне, тому вони з Віталієм і спілкувалися - Раміна брала у нього інтерв'ю.
Співак відверто розповів екс-дівчині про момент їх розлучення:
"Я тоді впав на саме дно свого буття. Я тоді випивав, я тоді багато гуляв. Скотився по соціальних сходах, ось що було після розставання з тобою. Зараз я можу спокійно про це говорити, тому що я це пережив. Тоді було дуже погано. Нічні клуби, знайомства. Я робив те, що ніколи не робив і не дозволяв собі робити", - каже він.
А осб в Інстаграмі співак дозволив собі сказати більше:
"Все почалося у нас зі зйомок кліпу ОтпускаюНа... Власне, з часом так і сталося, ми один одного ВІДПУСТИЛИ НА ВСІ ЧОТИРИ СТОРОНИ...", - написав він під фото, а тоді додав рядки вірша:
Ты пишешь мне: «Скучаю»,
я в этом сомневаюсь.
Не злюсь и не страдаю,
а просто закрываюсь.
Ловлю себя на мысли, как все закономерно.
Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно.
Есть новые этапы в любых из отношений,
И лишь дегенераты не видят изменений.
Играться в расставания или копить обиды,
Какие-то сценарии изображать для вида.
Так глупо и бессмысленно,
я в это не играю,
Но с болью вижу истину
и просто отвыкаю...
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