По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, из РФ хотят выехать 20% людей, путешествовавших за границей в последние два – три года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эмигрантские настроения молодых россиян повторили социологический рекорд 2011 года Фото: EPA Среди 18–24-летних желает эмигрировать 31%. Это повторение максимального показателя за всю историю подобных исследований – в 2011-м фиксировалась такая же доля.Желают выехать из РФ и 20% людей, путешествовавших за границей в последние два – три года.Наиболее привлекательной страной для переезда россияне называют Германию (16%). На втором месте – США (7%), третьем – Испания (6%).74% граждан РФ не выезжали за пределы страны за последние два – три года.Опрос проводился 6–7 июня с помощью телефонного интервью. Участвовали 2000 респондентов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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