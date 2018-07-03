По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, из
РФ хотят выехать 20% людей, путешествовавших за границей в
последние два – три года. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Эмигрантские настроения молодых россиян повторили
социологический рекорд 2011 года Фото: EPA Среди 18–24-летних
желает эмигрировать 31%. Это повторение максимального показателя за
всю историю подобных исследований – в 2011-м фиксировалась
такая же доля.Желают выехать из РФ и 20% людей, путешествовавших за
границей в последние два – три года.Наиболее привлекательной
страной для переезда россияне называют Германию (16%). На втором
месте – США (7%), третьем – Испания (6%).74% граждан РФ
не выезжали за пределы страны за последние два – три
года.Опрос проводился 6–7 июня с помощью телефонного интервью.
Участвовали 2000 респондентов.
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