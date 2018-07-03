Совет ЕС утвердил выделение Украине 1 млрд макрофинансовой помощи. Теперь европейская и украинская сторона готовят меморандум, где пропишут все условия выделения средств.

"Мы продолжим настаивать на невыполненных мероприятиях в ходе реализации предыдущей программы макрофинансовой помощи ЕС. Речь идет об антикоррупционных мерах. Коррупция - это препятствие для экономического роста и в конечном счете для роста уровня жизни. Кроме того, меморандум о взаимопонимании должен быть согласован с правительством Украины" , - заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер,передает со ссылкой на .

Макрофинансовая помощь ЕС призвана решить долгосрочные экономические и финансовые проблемы Украины.

По словам Вагнера, транш ЕС связан с продолжением сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

"Макрофинансовая помощь ЕС - это дополнение к финансированию в любой стране, на которую распространяется поддержка. Существующая программа является предпосылкой для макрофинансовой помощи ЕС", - говорит он.

Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 1 млрд.

Ранее Украина уже получила два транша на общую сумму 1,2 млрд из предусмотренных 1,8 млрд. Срок предыдущей программы истек 4 января 2018 года.

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