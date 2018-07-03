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Програма развития ООН передала в Украину партию сыворотки против ботулизма
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03.07.2018 00:57
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Сыворотку против ботулизма ПРООН передает в Украину в качестве
гуманитарной помощи второй год подряд. В Украину доставили
сыворотку против ботулизма Фото: ua.undp.org Отмечается, что
сыворотку в качестве гуманитарной помощи ПРООН передает в Украину
второй год подряд."Высококачественные лекарства канадского
производства на прошлой неделе были переданы на специализированный
склад Министерства здравоохранения. Первую сыворотку 30 июня
уже ввели жителю Херсонской области, у которого был диагностирован
ботулизм", – сообщили в пресс-службе.В
Украине зафиксировано сезонное повышение заболеваемости
ботулизмом, сообщила 1 июля пресс-служба Министерства
здравоохранения. По данным ведомства, с начала 2018 года 53
человека пострадали от ботулизма, четверо умерли. В Минздраве
подчеркнули, что в стране есть противоботулиническая сыворотка.С
начала 2017 года по состоянию на 18 июля в
Украине зарегистрировали 90 случаев заболевания
ботулизмом. Ботулизм – заболевание, вызванное
употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель
болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода)
при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов
питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться
от еды, о качестве которой потребителю точно не известно. К
факторам риска относится употребление термически не обработанных
вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса.
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