Сыворотку против ботулизма ПРООН передает в Украину в качестве гуманитарной помощи второй год подряд. В Украину доставили сыворотку против ботулизма Фото: ua.undp.org Отмечается, что сыворотку в качестве гуманитарной помощи ПРООН передает в Украину второй год подряд."Высококачественные лекарства канадского производства на прошлой неделе были переданы на специализированный склад Министерства здравоохранения. Первую сыворотку 30 июня уже ввели жителю Херсонской области, у которого был диагностирован ботулизм", – сообщили в пресс-службе.В Украине зафиксировано сезонное повышение заболеваемости ботулизмом, сообщила 1 июля пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным ведомства, с начала 2018 года 53 человека пострадали от ботулизма, четверо умерли. В Минздраве подчеркнули, что в стране есть противоботулиническая сыворотка.С начала 2017 года по состоянию на 18 июля в Украине зарегистрировали 90 случаев заболевания ботулизмом. Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю точно не известно. К факторам риска относится употребление термически не обработанных вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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