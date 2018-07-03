Подача электроэнергии прекратилась в столице Азербайджана. Как сообщает локальный портал Oxu.az с места событий, примерно в 00:20 вторника по местному времени (23:20 понедельника по Киеву) во всем городе погас свет, официальных объяснений пока получить не удается, информирует

По данным бакинского информационного агентства Report, ЧП связано с аварией на Мингечаурской электростанции “Азербайджан”, питающей большую часть страны. Агентство сообщает, что прекращено снабжение электроэнергией также таких крупных городов, как Гянджа, Сумгаит и ряда районов на северо-западе страны.

Глава компании Azerenerji Этибар Пирвердиев подтвердил интернет-порталу haqqin.az, что причиной отключения стала авария на Мингечаурской ГРЭС.

“На Мингечаурской ГРЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары. Уже ведутся восстановительные работы, — сказал Пирвердиев.

“В некоторые районы подача электроэнергии восстановлена”, — подчеркнул глава Azerenerji, отметив также, что в ближайшие часы электроснабжение будет возобновлено по всей стране, в том числе в Баку. В свою очередь информационное агентство APA сообщает, что на первом и шестом энергоблоках Мингечаурской ГРЭС возник пожар. По данным агентства, сейчас на место происшествия привлечены части противопожарной охраны Мингечаура и близлежащих районов.

Как сообщал недавно правый берег Запорожье остался без электроэнергии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира