Член совета директоров российских компаний "Новатэк" и "Сибур" Геннадий Тимченко в середине 2016 года отказался от бизнес-джета стоимостью около $60 млн, так как американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала договор на обслуживание самолета, говорится в расследовании Reuters. Тимченко находится под санкциями США с 2014 года Фото: EPA В 2013 году бизнесмен купил бизнес-джет Gulfstream G650 стоимостью около $60 млн. В марте 2014 года США в ответ на аннексию Россией украинского Крыма включили Тимченко в санкционные списки.Миллиардер жаловался агентству ТАСС, что американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала договор на обслуживание самолета.После этого самолет Gulfstream G650 Тимченко дважды переводился в реестры воздушных судов разных стран. Кроме того, по данным агентства, менялся его хвостовой номер, а также офшорные компании, которые значились в качестве собственников самолета в документах. Конечные владельцы этих офшорных компаний никогда не раскрывались, говорится в публикации.По информации издания, в середине 2016 года миллиардер продал борт другому российскому бизнесмену. Его имя не называется.Весной 2018 года новым владельцем лайнера стала зарегистрированная на Кипре Amerivo Holdings Limited – дочерняя компания суверенного Российского фонда прямых инвестиций (создан в 2011 году по инициативе главы Кремля).Член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Тимченко с состоянием в $16 млрд занимает пятое место в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.Жена бизнесмена Елена Тимченко признавалась, что американские санкции затрудняют их совместные путешествия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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