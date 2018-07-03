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Российский миллиардер Тимченко из-за санкций США продал частный самолет – СМИ
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03.07.2018 01:12
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Член совета директоров российских компаний "Новатэк" и "Сибур"
Геннадий Тимченко в середине 2016 года отказался от бизнес-джета
стоимостью около $60 млн, так как американская Gulfstream Aerospace
Corporation аннулировала договор на обслуживание самолета,
говорится в расследовании Reuters. Тимченко находится под санкциями
США с 2014 года Фото: EPA В 2013 году бизнесмен купил бизнес-джет
Gulfstream G650 стоимостью около $60 млн. В марте 2014 года США в
ответ на аннексию Россией украинского Крыма включили Тимченко в
санкционные списки.Миллиардер жаловался агентству ТАСС, что
американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала договор
на обслуживание самолета.После этого самолет Gulfstream G650
Тимченко дважды переводился в реестры воздушных судов разных стран.
Кроме того, по данным агентства, менялся его хвостовой номер, а
также офшорные компании, которые значились в качестве собственников
самолета в документах. Конечные владельцы этих офшорных компаний
никогда не раскрывались, говорится в публикации.По информации
издания, в середине 2016 года миллиардер продал борт другому
российскому бизнесмену. Его имя не называется.Весной 2018 года
новым владельцем лайнера стала зарегистрированная на Кипре Amerivo
Holdings Limited – дочерняя компания суверенного Российского
фонда прямых инвестиций (создан в 2011 году по инициативе главы
Кремля).Член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Тимченко с
состоянием в $16 млрд занимает пятое место в рейтинге богатейших
бизнесменов Forbes.Жена бизнесмена Елена Тимченко
признавалась, что американские санкции затрудняют их совместные
путешествия.
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