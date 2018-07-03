Двое 7-летних мальчиков утонули в реке Рось, в Киевской области. Они играли возле канавы с наклоном. Скорее только, оба не удержались и съехали с бетона в реку,передает со ссылкой на .

"29 июня в 19:20 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17:00 напротив районного дома культуры близко реки Рось исчезли двое детей 2011 рождения. К месту вызова направили спасателей 13-й Государственной пожарно-спасательной части Богуслава", - сообщает пресс-центр ДСНС Украины в Киевской области.

В 21:35 нашли тела детей и подняли из воды на поверхность. Делом занимаются правоохранители.

В Каневе утонули два брата. 13-летний Владислав Письмак и его 11-летний брат Антон пошли купаться на в понедельник, 18 июня, в 18:00. Пришли на так называемый "детский пляж". Залезли в воду и попали в водоворот.

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