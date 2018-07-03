|Уимблдон-2018: Цуренко преодолела первый круг
|03.07.2018 01:20
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Второй номер женского тенниса Украины Леся Цуренко выиграла матч первого круга основной сетки Уимблдона, сообщает со ссылкой на сайт турнира.
В двух сетах наша соотечественница разобралась с 38-й ракеткой мира венгеркой Тимеа Бабоша — 7:5, 6:2.
Наша соотечественница допустила меньшее количество невынужденных ошибок — 18 против 33 в венгерки, реализовала 4 из 6 брейкпойнтов при 2-х ейсах и 4 двойных ошибках.
Во втором круге Цуренко сыграет с Барбарой Стрицовой из Чехии (23 сеяная), которая выбила из соревнований россиянку Кузнецову.
Примечательно, что Цуренко в пятый раз в карьере сыграет во втором круге Уимблдона. Ее лучшим результатом на травяном Шлеме есть — третий круг, который был достигнут в прошлом году.
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