власть президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России за аннексию Крыма РФ, пока полуостров снова не станет украинским. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает

“Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине”, — отметила она. По словам Сандерс, США и Россия “по данному вопросу согласились не соглашаться” друг с другом.

В минувшую пятницу Трамп сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, намерен затронуть тему полуострова. Комментируя эти слова главы администрации США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в понедельник, что для Москвы вопроса признания Крыма российской территорией в повестке обсуждений на международной арене быть не может.

Как сообщал по информации СМИ ЕС официально продолжит экономические санкции против России в четверг.

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