Госсекретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Пхеньян 5 июля, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими должностными лицами. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует

“Госсекретарь Помпео 5 июля отправится в КНДР и встретится с северокорейским лидером и его командой”, — отметила она.

Сандерс также проинформировала о “продолжающейся важной работе по денуклеаризации Корейского полуострова”. По ее словам, контакты между США и КНДР продолжаются на разных уровнях. Вашингтон считает, что на этих переговорах наблюдается прогресс. “Эти переговоры продолжают развиваться. В детали я вдаваться не буду, но могу сказать, что продолжает наблюдаться прогресс”, — заявила Сара Сандерс, комментируя проблематику денуклеаризации Корейского полуострова и диалог США с КНДР.

Госсекретарь посетит Пхеньян с целью продолжить консультации по денуклеаризации полуострова, а также закрепить прогресс, достигнутый в Сингапуре президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнула уже руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

Как сообщал представители США и КНДР обсудили выполнение достигнутых в Сингапуре договоренностей.

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