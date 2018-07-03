29 июня министерство торговли США получило от финансовых структур ЕС 10-страничное письмо, в котором говорилось, что возможное введение новых пошлины на европейские автомобили станет "экономической ошибкой". В 2017 году Евросоюз экспортировал в США автомобилей на $43,6 млрд Фото: pixabay.com 29 июня министерство торговли США получило от финансовых структур ЕС 10-страничное письмо, в котором говорилось, что новые пошлины на европейские автомобили станут "экономической ошибкой". Брюссель пригрозил новыми мерами пятой части только экспорта США. При этом Reuters напомнило, что в ЕС действует 10-процентный налог на ввоз американских автомобилей, а в США тариф для европейских машин – 2,5%.В 2017 году ЕС экспортировал в США автомобилей на $43,6 млрд. Американских автомобилей в ЕС было продано на на $6,2 млрд.1 июня в США вступили в силу 25-процентная пошлина на ввоз стали и 10-процентная – на ввоз алюминия из стран Европейского союза. 20 июня Европейская комиссия утвердила ответные тарифы на товары из США. 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что США могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто из ЕС, если Брюссель не отменит "новые барьеры". В Еврокомиссии заверили, что на такую торговую политику Вашингтона будут отвечать симметрично.От американских пошлин, кроме ЕС, несут убытки Канада, Китай, Мексика, Турция, Южная Корея, Россия, Япония и Украина. Ряд стран пытаются оспорить тарифы во Всемирной организации торговли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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