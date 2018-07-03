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ЕС обложит тарифами американские товары на $294 млрд, если США введут дополнительные пошлины на европейские автомобили
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03.07.2018 02:00
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29 июня министерство торговли США получило от финансовых структур
ЕС 10-страничное письмо, в котором говорилось, что возможное
введение новых пошлины на европейские автомобили станет
"экономической ошибкой". В 2017 году Евросоюз экспортировал в США
автомобилей на $43,6 млрд Фото: pixabay.com 29 июня министерство
торговли США получило от финансовых структур ЕС 10-страничное
письмо, в котором говорилось, что новые пошлины на европейские
автомобили станут "экономической ошибкой". Брюссель пригрозил
новыми мерами пятой части только экспорта США. При этом
Reuters напомнило, что в ЕС действует 10-процентный налог на ввоз
американских автомобилей, а в США тариф для европейских
машин – 2,5%.В 2017 году ЕС экспортировал в США автомобилей на
$43,6 млрд. Американских автомобилей в ЕС было продано на на $6,2
млрд.1 июня в США вступили в силу 25-процентная пошлина на
ввоз стали и 10-процентная – на ввоз
алюминия из стран Европейского союза. 20 июня
Европейская комиссия утвердила ответные тарифы на товары
из США. 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил,
что США могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто
из ЕС, если Брюссель не отменит "новые барьеры". В
Еврокомиссии заверили, что на такую торговую политику
Вашингтона будут отвечать симметрично.От американских
пошлин, кроме ЕС, несут убытки Канада, Китай, Мексика,
Турция, Южная Корея, Россия, Япония
и Украина. Ряд стран пытаются оспорить
тарифы во Всемирной организации торговли.
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