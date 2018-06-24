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У Сенцова проблемы с почками, но принудительно его не кормят
24.06.2018 18:44

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 39 день в российской колонии, находится сейчас в медицинской части и имеет проблемы со здоровьем.

У Сенцова проблемы с почками, но принудительно его не кормят

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова.

 

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии.

 

По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем.

 

Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", - пишет Денисова в Facebook.

 

По словам адвоката, на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.

 

"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался.

 

Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления.

 

По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", - говорит Денисова.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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