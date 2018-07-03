Внедорожник Х5 столкнулся с легковой машиной Daewoo Lanos в поселке Отыния Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Водитель Lanos умер на месте, пассажир доставлен в областную больницу города Ивано-Франковск.

В смертельной аварии подозревается локальный криминальный авторитет Виктор Корягин,передает со ссылкой на .

По словам свидетелей X5 двигался на большой скорости в сторону Ивано-Франковска. Совершив опережение нескольких автомобилей столкнулось с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался в противоположном направлении и собирался повернуть налево. Легковушку от удара отбросило на столб.

Отмечается, что салон Х5 покинуло 4 человека вместе с водителем. Впоследствии одного из пассажиров задержали, остальным удалось скрыться. Место нахождения еще двух человек и водителя устанавливается.

Источники регионального издания "Мисто" сообщили, что водитель до аварии заехал на заправочную станцию. Благодаря видеоматериалу, полученному с камер наблюдения, полиция идентифицировала водителя , как местного криминального авторитета известного как "валентиновский стрелок".

Виктор Корягин был ранее судим за совершение преступлений. В 2013 году на День Валентина он в ночном клубе выстрелил в голову 18-летней девушке, после чего около двух месяцев скрывался от правоохранителей и был арестован во Львове. С конца 2013 до 2016 года сидел в тюрьме и вышел на семь лет раньше через смягчающие обстоятельства.

В Сарнах Ровенской области пьяный водитель сбил на регулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Ребенок находится в реанимации.

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