В бельгийском городе Ловерваль состоялся чемпионат Европы по французского бокса Саватье между кадетов в разделе “Ассо”. Об этом информирует ММСУ, передает

По итогам турнира в копилке “сине-желтой” сборной две бронзовые награды. На третью ступеньку пьедестала континентального первенства между спортсменов весовой категории до 70 кг поднялся Иван Памбук.

Сергей Тимошевский стал бронзовым призером чемпионата между спортсменов весовой категории до 85 кг.

Как сообщал украинцы получили четыре медали на европейском первенстве по боксу.

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