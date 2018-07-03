29 июня издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп ответил "посмотрим" на вопрос, признает ли Вашингтон Крым российским. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге 2 июля заверила, что позиция США в этом вопросе не изменилась. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сандерс: Наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине Фото: EPA "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым, а наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине", – заверила она.На уточняющий вопрос, не изменит ли курс Вашингтон после определенных уступок со стороны Москвы, Сандерс ответила, что не планирует давать каких-либо дополнительных комментариев по этом поводу.Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".29 июня издание Politico писало, что президент США Трамп ответил "посмотрим" на вопрос, признают ли США Крым российским.2 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что Путин не планирует обсуждать принадлежность Крыма с Трампом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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