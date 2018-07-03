Государственная компания " Украины" ждет от суда Нидерландов принятия решения по поводу арестов активов "Газпрома". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе украинской компании.

Согласно ожиданиям НАК, суд должен потребовать от "Газпрома" выполнить распоряжения голландских исполнительных органов. А сам российский монополист должен опубликовать информацию о своих активах в Нидерландах до 13 июля, передает со ссылкой на .

В конце мая – начале июня 2018 года "" арестовывать активы "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. Таким образом, компания пытается исполнить решение Стокгольмского арбитража о штрафе в 2,56 млрд долл.

"" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня остановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. В ответ "" 18 июня представил шведскому суду свои доводы по данному поводу.

"" сообщил, что голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его дочерних компаниях. В ответ шесть из семи "дочек" российского монополиста в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

В Амстердаме находятся офисы Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V. (заняты 40 проектами в двух десятках стран), Gazprom Sakhalin Holdings B.V. (владеет 50% в Sakhalin Energy, операторе первого в России проекта по производству СПГ).

Другие дочки "Газпрома" в Нидерландах – South Stream Transport B.V. (оператор строительства газопровода "Турецкий поток"), Gazprom Gerosgaz Holdings B.V., Gazprom Holding Cooperatie U.A., Blue Stream Pipeline Company B.V. (созданы на паритетной основе для строительства газопровода "Голубой поток").

Сводка.нет - Новости Украины и Мира