Президент США Дональд Трамп планирует в самом начале своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки переговорить с ним один на один. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту, передает

По его данным, глава Белого дома хочет сначала лично поговорить с главой российского государства без присутствия помощников и других членов делегаций.

Такой же формат переговоров Трамп предпочел во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом месяце, отмечает телеканал. Как напоминают журналисты, Трамп и Ким Чен Ын тогда около часа общались сначала один на один в присутствии лишь переводчиков. Только затем к ним присоединились остальные члены делегаций двух стран.

Как сообщал партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии.

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