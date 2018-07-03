2 июля около 13.00 в Шевченковском районе двое неизвестных с оружием ограбили конвертационный центр, который размещался в арендованном помещении одного из рынков,передает со ссылкой на .

Во время ограбления ранения ног получила сотрудница центра, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис на рынке, начали стрельбу по ногам. Забрали сумку с деньгами и скрылись", - говорится в сообщении.

Сумма, которую забрали бандиты, не разглашается. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской. На месте преступления работают следователи.

Группа неизвестных в масках ограбила офисы в столичном бизнес-центре "Лыбидь". Воры вынесли из сейфов не менее 2 млн грн. Проникли в помещение через окно второго этажа. Вблизи бизнес-центра проходит теплотрасса, вдоль которой идут трубы - именно на уровне второго этажа.

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