Согласно инициативе, которую в 2016 году Госдума одобрила по инициативе вице-спикера Ирины Яровой, весь голосовой трафик и текстовые сообщения российских пользователей операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить шесть месяцев. Из-за "пакета Яровой" российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги Фото: pixabay.com Согласно документу, весь голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей, а также изображения, видео и другую электронную информацию операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить шесть месяцев, а затем удалять.Новый закон под предлогом борьбы с терроризмом дает российским спецслужбам полномочия требовать от "организаторов передачи информации" (компаний-владельцев интернет-сайтов, мессенджеров, блогеров и т.д.) ключи для расшифровки защищенных коммуникаций.Реализация "пакета Яровой" противоречит новому регламенту Европейского союза о защите личных данных и может грозить российским операторам связи крупными штрафами.REGNUM также отмечает, что небольшим компаниям для исполнения закона придется выложить десятки миллионов рублей, крупным игрокам – десятки миллиардов. При этом российские интернет-провайдеры уже начали повышать цены на свои услуги на 8−10%."Пакет Яровой" Госдума одобрила 24 июня 2016 года. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 7 июля. Закон частично вступил в силу 20 июля. Новеллу о хранении информации отложили, чтобы операторы могли все подготовить к ее выполнению. В феврале 2017 года суд Астрахани вынес первый приговор по статье из "пакета Яровой". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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