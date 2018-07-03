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В России окончательно вступил в силу антитеррористический "пакет Яровой"
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03.07.2018 03:10
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Согласно инициативе, которую в 2016 году Госдума одобрила по
инициативе вице-спикера Ирины Яровой, весь голосовой трафик и
текстовые сообщения российских пользователей операторы связи и
интернет-провайдеры обязаны хранить шесть месяцев. Из-за "пакета
Яровой" российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои
услуги Фото: pixabay.com Согласно документу, весь голосовой трафик
и текстовые сообщения пользователей, а также изображения, видео и
другую электронную информацию операторы связи и интернет-провайдеры
обязаны хранить шесть месяцев, а затем удалять.Новый закон под
предлогом борьбы с терроризмом дает российским спецслужбам
полномочия требовать от "организаторов передачи информации"
(компаний-владельцев интернет-сайтов, мессенджеров, блогеров и
т.д.) ключи для расшифровки защищенных коммуникаций.Реализация
"пакета Яровой" противоречит новому регламенту Европейского союза о
защите личных данных и может грозить российским операторам связи
крупными штрафами.REGNUM также отмечает, что небольшим компаниям
для исполнения закона придется выложить десятки миллионов рублей,
крупным игрокам – десятки миллиардов. При этом российские
интернет-провайдеры уже начали повышать цены на свои услуги на
8−10%."Пакет Яровой" Госдума одобрила 24 июня 2016
года. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 7 июля.
Закон частично вступил в силу 20 июля. Новеллу о хранении
информации отложили, чтобы операторы могли все подготовить к ее
выполнению. В феврале 2017 года суд Астрахани вынес
первый приговор по статье из "пакета Яровой".
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