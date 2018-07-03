В первом круге Уимблдона Украинский теннисист Сергей Стаховский получил тяжелую победу над соперником из Португалии,передает со ссылкой на .

Украинец в пятисетовом противостоянии выиграл у Жоао Соуза.

Сергей Стаховский (Украина, WC) - Жоао Соуза (Португалия) 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4

Следующий соперник Украинский определился по итогам матча одиннадцатого сеяного Сэма Куэрри (США) и 101-й ракетки мира Джордана Томпсона (Австралия).

Стаховский является второй ракеткой Украины, уступая лидерство Александру Долгополову.

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