Президент Украины Петр Порошенко сообщил об основных результатах переговоров в "нормандском" формате в пятницу в Милане.

"Первое решение: стороны твердо остаются на выполнении минского меморандума и концентрируют усилия на том, чтобы выполнить исключительно все 12 пунктов минского меморандума", - сказал Порошенко журналистам по завершению переговоров.

Во-вторых, по его словам, стороны согласились с тем, что местные выборы на востоке Украины "должны базироваться на законе, который я вчера подписал".

"Выборы должны пройти на той территории, которая определена минским протоколом по состоянию на 19 сентября", - цитирует его слова Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, лидеры "нормандской четверки" завершили переговоры, которые длились более полутора часов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе переговоров в Милане были согласованы основные параметры нового газового контракта для Украины.

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