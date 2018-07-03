В холодильной камере морга южно-африканского Карлетонвилля нашли живую женщину.

Она попала в . Эксперты констатировали смерть. При осмотре тела работники морга обнаружили, что женщина дышит, передает со ссылкой на .

В результате автокатастрофы два человека погибли. Медики, прибывшие на вызов, проверили у потерпевшей дыхание и пульс. Признаков жизни не выявили и доставили ее в морг. Там положили в холодильную камеру.

Против работников "скорой" началось расследование из-за нарушения правил осмотра.

"Случай не связан с тем, что наши парамедики прошли плохую подготовку. Они следовали всем инструкциям", - заявила компания, сотрудники которой прибыли на вызов.

Волонтер Елена Любинецкая недавно похоронила брата-военнослужащего - приехал в отпуск и на следующий день скончался. В связи с тем, что вступили в силу поправки народного депутата Украины от Радикальной партии Андрея Лозового в Уголовном кодексе, женщина прошла "все круги ада", пока забрала тело брата из морга.

"Теперь без решения суда нет вскрытия и без разрешения прокуратуры на погребение тело из морга не отдадут. Суббота и воскресенье - выходные и холодильных камер нет в помине, тела лежат штабелями возле входа. 16 мая - жара +30°С... Вечером по телефону сообщили, что моего брата больше нет", - написала Елена Любинецкая Facebook.

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