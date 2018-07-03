После того, как в Азербайджане жара побила 120-летний рекорд на
одной из подстанций Мингечевирской ГЭС произошел пожар. | На
гидроэлектростанции проводят ремонтные работы Фото: wikipedia.org
Экстренные службы назвали причиной аварии на гидроэлектростанции
аномальную жару – в последние дни в Азербайджане температура
поднималась до +43°. Это рекордный показатель для страны за
последние 120 лет, отмечал телеканал 1news.az.Восстановительные
работы на Мингечевирской ГЭС взял по контроль президент Ильхам
Алиев. Пользователи соцсетей уже публикуют видео с места
происшествия.ВИДЕОФото: AZERBAIJAN is the First / YouTube
Авария никак не повлияла на работу Бакинского международного
аэропорта.
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