После того, как в Азербайджане жара побила 120-летний рекорд на одной из подстанций Мингечевирской ГЭС произошел пожар. | На гидроэлектростанции проводят ремонтные работы Фото: wikipedia.org Экстренные службы назвали причиной аварии на гидроэлектростанции аномальную жару – в последние дни в Азербайджане температура поднималась до +43°. Это рекордный показатель для страны за последние 120 лет, отмечал телеканал 1news.az.Восстановительные работы на Мингечевирской ГЭС взял по контроль президент Ильхам Алиев. Пользователи соцсетей уже публикуют видео с места происшествия.ВИДЕО Фото: AZERBAIJAN is the First / YouTube Авария никак не повлияла на работу Бакинского международного аэропорта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



