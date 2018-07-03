Власти США рассматривают возможность включения Корпуса “стражей исламской революции” (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в перечень иностранных террористических организаций. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц в понедельник сообщил телеканал CNN, информирует

По его данным, обсуждения по этому вопросу длятся в течение нескольких последних месяцев, однако стороны пока не пришли к консенсусу. Одним из сторонников этого решения, согласно источникам, является госсекретарь США Майкл Помпео. В то же время некоторые в администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что признание КСИР террористической группировкой поставит под угрозу американские институты и их сотрудников за рубежом. В частности, директор Национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что такой шаг может создать опасность для американских военных, указывает телеканал.

Как отмечает телеканал, включение КСИР в список террористических организаций позволит заморозить его активы в банковской системе США, установить ограничения на въезд в страну и ввести новые санкции против Ирана.

13 октября 2017 года Минфин США включил КСИР в список организаций, “поддерживающих терроризм”. Как сообщили в ведомстве, соответствующее решение было принято из-за оказания им “помощи террористическим группировкам, включая “Хезболлах”, ХАМАС, а также “Талибан”

Как сообщал президент Ирана обсудит в Европе перспективы сохранения ядерной сделки.

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