В Таиланде обнаружили живыми все 12 подростков местной детской футбольной команды и их тренера, которые 23 июня во время экскурсии заблудились в пещерном комплексе Тхам Луанг. Об этом 2 июля сообщила "Русская служба BBC". В поисковой операции участвовали более тысячи человек, включая армию, полицию и волонтеров из разных стран. Операция осложнялась затяжными дождями, которые затопили пещеры. Найти пропавших удалось двум британским дайверам. Они записали момент встречи на камеру. В ближайшее время к подросткам и тренеру отправятся водолазы и врачи, чтобы выяснить, готовы ли они попытаться выбраться из пещеры. | Дети потеряли счет времени Скриншот: BBC News Russian / Facebook видео Видео: BBC News Russian / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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