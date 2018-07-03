В Таиланде обнаружили живыми все 12 подростков местной детской
футбольной команды и их тренера, которые 23 июня во время экскурсии
заблудились в пещерном комплексе Тхам Луанг. Об этом 2 июля
сообщила "Русская служба BBC". В поисковой операции участвовали
более тысячи человек, включая армию, полицию и волонтеров из разных
стран. Операция осложнялась затяжными дождями, которые затопили
пещеры. Найти пропавших удалось двум британским дайверам. Они
записали момент встречи на камеру. В ближайшее время к подросткам и
тренеру отправятся водолазы и врачи, чтобы выяснить, готовы ли они
попытаться выбраться из пещеры. | Дети потеряли счет времени
Скриншот: BBC News Russian / Facebook видео Видео:
BBC News Russian / Facebook
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