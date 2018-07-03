На Виннитчине блокировала возмещение налогов почти на 30 млн грн предприятию, которое финансирует террористическую организацию "ЛНВ",передает со ссылкой на .

Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году на Винниччине перереєструвалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Однако никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло "производство" находилось в помещении продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Реальное производство происходило на временно оккупированной Луганщине. Владельцы завода платили "налоги" в так называемого Министерства доходов и сборов "ЛНВ". Кроме этого, на территории предприятия российско-террористические группировки ремонтировали военную технику и проводили обучение боевиков.

Как задокументировали спецслужащие, после регистрации на Винниччине менеджмент общества начал судебно-претензионную работу, чтобы получить из государственного бюджета Украины 28,8 млн грн, якобы как излишне уплаченные в прошлом и налог на прибыль.

Отмечается, что средства планировалось вывести к так называемой ЛНВ, в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований.

По материалам Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возвращения временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.

В разоблачила бизнесвумен, которая финансировала террористов "ЛДНР" и снабжала их лекарствами финансировала террористов "ЛНВ" и снабжала их лекарствами. Она имела медицинский бизнес на оккупированной Луганщине.

Как установили оперативники, владельцы предприятия продолжали производство лекарств в оккупированной Луганщине. Продукцию они поставляли для нужд террористов. Спецслужбы выяснили, что от них к "бюджетов" сепаратистов ежемесячно поступало в среднем полмиллиона российских рублей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира