|Финансировали ЛНВ: предприниматели чуть не обокрали государство на 30 млн грн
|03.07.2018 04:09
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На Виннитчине блокировала возмещение налогов почти на 30 млн грн предприятию, которое финансирует террористическую организацию "ЛНВ",передает со ссылкой на .
Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году на Винниччине перереєструвалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Однако никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло "производство" находилось в помещении продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Реальное производство происходило на временно оккупированной Луганщине. Владельцы завода платили "налоги" в так называемого Министерства доходов и сборов "ЛНВ". Кроме этого, на территории предприятия российско-террористические группировки ремонтировали военную технику и проводили обучение боевиков.
Как задокументировали спецслужащие, после регистрации на Винниччине менеджмент общества начал судебно-претензионную работу, чтобы получить из государственного бюджета Украины 28,8 млн грн, якобы как излишне уплаченные в прошлом и налог на прибыль.
Отмечается, что средства планировалось вывести к так называемой ЛНВ, в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований.
По материалам Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возвращения временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.
В разоблачила бизнесвумен, которая финансировала террористов "ЛДНР" и снабжала их лекарствами финансировала террористов "ЛНВ" и снабжала их лекарствами. Она имела медицинский бизнес на оккупированной Луганщине.
Как установили оперативники, владельцы предприятия продолжали производство лекарств в оккупированной Луганщине. Продукцию они поставляли для нужд террористов. Спецслужбы выяснили, что от них к "бюджетов" сепаратистов ежемесячно поступало в среднем полмиллиона российских рублей.